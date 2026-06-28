РБК: На АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и Teboil в Москве ограничили продажи

На одной из АЗС Teboil по телефону корреспонденту РБК, который представился водителем и спросил о лимитах, ответили, что в наличии есть 92-й бензин и одному клиенту можно получить до 30 литров. На другой станции сообщили, что на всех заправках сети действует ограничение на выдачу бензина: 20 литров в одни руки. Дизель при наличии также продается в ограниченном объеме: до 60 литров, говорится в материале.