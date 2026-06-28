Путин: Удары ВСУ по России не влияют на ситуацию на фронте

Президент России Владимир Путин заявил, что удары, которые киевский режим наносит по инфраструктурным объектам на территории РФ, никак не повлияют на положение дел в зоне проведения специальной военной операции. Об этом глава государства сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь. Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения», — сообщил президент.