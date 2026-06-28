Путин: Удары ВСУ по России не влияют на ситуацию на фронте

«Все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь. Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения», — сообщил президент.