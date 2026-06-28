В июле многодетные семьи получат по 5 тысяч на подготовку к школе

Другие изменения с 1 июля: Минимальная зарплата вырастет до 29 тысяч рублей (выше федерального уровня — 27 093 рубля). Работодатель не может платить меньше, если сотрудник работает на полной ставке. «Подарок новорожденному» (10 тысяч рублей) с июля станет электронным сертификатом. Его можно тратить в «Детском мире», «Х5», «Вайлдберриз» и «Озоне». Большинству семей сертификат назначат без заявления. Исключение: рождение ребёнка за пределами региона, в частной клинике или получение гражданства после родов. С января выплату получили почти 3 тысячи человек.