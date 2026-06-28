В июле многодетные семьи получат по 5 тысяч на подготовку к школе

Многодетные семьи получат единовременную выплату на подготовку детей к школе. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр социальной политики Анжелика Майстер.
Размер выплаты — 5 тысяч рублей. Средства перечислят без заявления почти на 35 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет из многодетных семей. Также выплату получат дети школьного возраста бойцов, погибших в ходе СВО. Деньги поступят большинству семей в начале июля. Тем, кто оформит удостоверение многодетной семьи до 30 ноября, выплату можно получить до конца года.
Другие изменения с 1 июля: Минимальная зарплата вырастет до 29 тысяч рублей (выше федерального уровня — 27 093 рубля). Работодатель не может платить меньше, если сотрудник работает на полной ставке. «Подарок новорожденному» (10 тысяч рублей) с июля станет электронным сертификатом. Его можно тратить в «Детском мире», «Х5», «Вайлдберриз» и «Озоне». Большинству семей сертификат назначат без заявления. Исключение: рождение ребёнка за пределами региона, в частной клинике или получение гражданства после родов. С января выплату получили почти 3 тысячи человек.
С июля 2025 года возобновлена выплата многодетным семьям, состоящим на учёте для получения земельного участка: 400 тысяч рублей (в Калининграде — 600 тысяч с учётом местной доплаты). Средства можно направить на покупку земли, ипотеку, строительство или долевое участие. Заявление — в МФЦ или Центр соцподдержки.
Для многодетных семей, родителей детей с инвалидностью, студентов с детьми и семей в трудной жизненной ситуации работают пункты проката вещей для новорожденных и услуга социальной няни. Молодые семьи без своего жилья могут получить компенсацию аренды: до 10 тысяч рублей после рождения первого ребенка, до 15 тысяч — после второго и последующих.