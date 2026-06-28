Путин: Крым обеспечат топливом, сейчас там есть запас на несколько дней

Потребности Крыма в топливе будут обеспечены, сейчас там есть запас на несколько дней. С таким заявлением в воскресенье, 28 июня, выступил президент России Владимир Путин после совещания по поводу ситуации на топливном рынке в рамках интервью с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.
— Что касается поставок энергоносителей в Крым и ежемесячной потребности. Министр мне докладывал: ежемесячная потребность — 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас на несколько дней, но потребности будут обеспечены, — сказал российский лидер в интервью.
Путин добавил, что все поврежденные российские энергетические объекты довольно быстро восстанавливаются, все работает с большим запасом прочности.
По словам российского лидера, крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной мощности. В июле производство топлива должно превысить июньские показатели. Запасы бензина в России сейчас составляют около 1,7 миллиона тонн и примерно соответствуют уровню прошлого года. Президент поручил принять системные меры для стабилизации рынка и обеспечения бесперебойных поставок топлива, особенно для аграриев.