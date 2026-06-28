Путин: Крым обеспечат топливом, сейчас там есть запас на несколько дней

Потребности Крыма в топливе будут обеспечены, сейчас там есть запас на несколько дней. С таким заявлением в воскресенье, 28 июня, выступил президент России Владимир Путин после совещания по поводу ситуации на топливном рынке в рамках интервью с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.