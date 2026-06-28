Путин: Все поврежденные энергообъекты России довольно быстро восстанавливаются

Все поврежденные российские энергетические объекты довольно быстро восстанавливаются, все работает с большим запасом прочности. С таким заявлением в воскресенье, 28 июня, выступил президент России Владимир Путин после совещания по поводу ситуации на топливном рынке в рамках интервью с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.
— Ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности, — сказал глава государства в интервью.
По словам российского лидера, крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной мощности. В июле производство топлива должно превысить июньские показатели. Запасы бензина в России сейчас составляют около 1,7 миллиона тонн и примерно соответствуют уровню прошлого года. Президент поручил принять системные меры для стабилизации рынка и обеспечения бесперебойных поставок топлива, особенно для аграриев.
В российских регионах вводят ограничения на продажу бензина и дизельного топлива в связи с атаками ВСУ на НПЗ, повышенным спросом потребителей и проблемами с логистикой. «Вечерняя Москва» узнала у заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, действительно ли в РФ сейчас наступил топливный кризис.