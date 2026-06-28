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Владимир Путин: Контакты по Украине есть, в том числе есть новые предложения

Президент РФ рассказал о контактах по украинскому вопросу.

Президент России Владимир Путин сообщил, что контакты по переговорам и урегулированию ситуации на Украине продолжаются. Российский глава отметил, что также поступают и новые предложения. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Путин подчеркнул, что контакты налажены сразу по нескольким линиям.

«Да, действительно, контакты (по Украине, — прим. ред.) есть, они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу. Есть и новые предложения», — заявил российский президент.