Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Южной Кореи шокирован после вылета сборной с ЧМ-2026

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен поручил расследовать вылет сборной с чемпионата мира по футболу.

Источник: Аргументы и факты

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен резко раскритиковал руководство национальной футбольной сборной после того, как команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

«Я крайне озадачен этим неожиданным результатом, я просто в шоке. В очередной раз доказано, что кадровые вопросы решают все. Если отдавать предпочтение своим людям, а не способностям и выбирать некомпетентного человека на руководящие должности, результат слишком предсказуем», — написал глава государства в социальной сети Х*.

Ли Чжэ Мен также сообщил, что поручил Министерству культуры, спорта и туризма провести тщательное расследование обстоятельств провала, проанализировать его причины и разработать комплексные меры, чтобы не допустить подобного в будущем.

Сборная Южной Кореи завершила групповой этап ЧМ-2026 с тремя очками, заняв третье место в квартете. Команда обыграла Чехию со счетом 2:1, но уступила Мексике и ЮАР с одинаковым счетом 0:1 и не попала в 1/16 финала.

Ранее сообщалось, что Австрия и Алжир сыграли вничью и вдвоем вышли в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше