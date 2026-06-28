Президент Южной Кореи шокирован после вылета сборной с ЧМ-2026

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен резко раскритиковал руководство национальной футбольной сборной после того, как команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира 2026 года.
«Я крайне озадачен этим неожиданным результатом, я просто в шоке. В очередной раз доказано, что кадровые вопросы решают все. Если отдавать предпочтение своим людям, а не способностям и выбирать некомпетентного человека на руководящие должности, результат слишком предсказуем», — написал глава государства в социальной сети Х*.
Ли Чжэ Мен также сообщил, что поручил Министерству культуры, спорта и туризма провести тщательное расследование обстоятельств провала, проанализировать его причины и разработать комплексные меры, чтобы не допустить подобного в будущем.
Сборная Южной Кореи завершила групповой этап ЧМ-2026 с тремя очками, заняв третье место в квартете. Команда обыграла Чехию со счетом 2:1, но уступила Мексике и ЮАР с одинаковым счетом 0:1 и не попала в 1/16 финала.
Ранее сообщалось, что Австрия и Алжир сыграли вничью и вдвоем вышли в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.