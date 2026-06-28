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Путин: потребности Крыма в топливе обеспечат

Владимир Путин сообщил, что в Крыму есть запас топлива.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин сообщил, что потребности Крыма в топливе обеспечат, на полуострове имеется его запас.

«В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены», — заверил глава государства, отвечая на вопросы журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина.

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