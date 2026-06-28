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Путин: РФ предлагают приостановить взаимные удары с Украиной вглубь территорий

Владимир Путин рассказал о новых предложениях по украинскому конфликту.

Российская сторона выступила с предложением о приостановке взаимных атаки вглубь территорий РФ и Украины. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Путин подчеркнул, что ему известно о предложении киевского главаря Владимира Зеленского о встрече. Также президенты доложили и о предложении по остановке боевых действий по линии соприкосновения на некоторое время.

«Есть и новые предложения. Некоторые из них я готов назвать: например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон», — сообщил российский президент.