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Машина, перевернувшаяся вверх тормашками в Шатрово, врезалась в придорожное дерево

Водителя и пассажира увезли в больницу.

Источник: Клопс.ru

Автомобиль, который видели перевёрнутым на трассе в Шатрово, перед этим наехал на придорожное дерево. Об этом областная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в воскресенье, 28 июня.

По предварительным данным, авария произошла около 17:49 на 16 км автодороги Шатрово — Логвино — Кремнево в Зеленоградском районе. В ДТП пострадали водитель и пассажир, обоих увезли в больницу. Инспекторы устанавливают обстоятельства происшествия.

Об аварии стало известно около 17:00. По словам очевидцев, у перевёрнутой машины была повреждена передняя часть, рядом бегал полураздетый мужчина и открывал двери. Возле придорожного дерева лежали вещи — рюкзак, одежда и напитки.