Philenews: Тела двух детей обнаружили около британской военной базы на Кипре

На территории британской военной базы на Кипре обнаружили тела двух детей. Об этом сообщает издание Philenews.
Погибшие — братья 8 и 10 лет. Их тела обнаружили в машине в районе под названием Ксилофагу, который находится под юрисдикцией британской военной базы.
Отец мальчиков и их мачеха были задержаны, им предъявлено обвинение в халатном отношении к родительским обязанностям.
По данным Philenews, утром взрослые ушли на работу, а дети сели в автомобиль и случайно оказались запертыми внутри. Позже при осмотре врачи зафиксировали у мальчиков признаки удушья.
Кроме того, дети получили солнечные ожоги. Автомобиль все это время стоял рядом с многоквартирным домом. Расследование проводит полиция военной базы, говорится в материале.
На этой неделе в Кемеровской области женщина оставила сына в заблокированной машине и ушла. Мальчик провел в автомобиле несколько часов и впал в кому из-за теплового удара. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Позже ребенок скончался.