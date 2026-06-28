Philenews: Тела двух детей обнаружили около британской военной базы на Кипре

На этой неделе в Кемеровской области женщина оставила сына в заблокированной машине и ушла. Мальчик провел в автомобиле несколько часов и впал в кому из-за теплового удара. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Позже ребенок скончался.