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Philenews: Тела двух детей обнаружили около британской военной базы на Кипре

На территории британской военной базы на Кипре обнаружили тела двух детей. Об этом сообщает издание Philenews.

На территории британской военной базы на Кипре обнаружили тела двух детей. Об этом сообщает издание Philenews.

Погибшие — братья 8 и 10 лет. Их тела обнаружили в машине в районе под названием Ксилофагу, который находится под юрисдикцией британской военной базы.

Отец мальчиков и их мачеха были задержаны, им предъявлено обвинение в халатном отношении к родительским обязанностям.

По данным Philenews, утром взрослые ушли на работу, а дети сели в автомобиль и случайно оказались запертыми внутри. Позже при осмотре врачи зафиксировали у мальчиков признаки удушья.

Кроме того, дети получили солнечные ожоги. Автомобиль все это время стоял рядом с многоквартирным домом. Расследование проводит полиция военной базы, говорится в материале.

На этой неделе в Кемеровской области женщина оставила сына в заблокированной машине и ушла. Мальчик провел в автомобиле несколько часов и впал в кому из-за теплового удара. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Позже ребенок скончался.