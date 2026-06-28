Певцов и Аверин приняли участие в возрожденных «Задворках» Ленкома

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Творческий проект «Задворки» прошел во внутреннем дворе Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», передает корреспондент ТАСС. В нем приняли участие народные артисты Дмитрий Певцов, Максим Аверин, Виктор Раков, Анна Якунина и Александра Захарова.
«На самом деле это никакой не спектакль — мы сегодня просто собрались хулиганить. “Задворки” — это неформальная история, мы общаемся, поем, читаем стихи. Поучаствуйте вместе с нами», — обратился к зрителям перед началом представления художественный руководитель «Ленкома» Владимир Панков.
Всего за время концерта было исполнено более 15 номеров, в которых, помимо труппы театра, приняли участие студенты Российского института театрального искусства — ГИТИС (курс Владимира Панкова). Они и открыли творческий вечер, исполнив «Grease is the world» из мюзикла «Бриолин» в образе панков. Следом за ними Александра Захарова прочитала отрывок из интервью автора проекта, народного артиста РСФСР Александра Абдулова — позже, в рамках программы, она представила два других фрагмента интервью. После на сцену вышел Виктор Раков и спел «Дружбу» Олега Митяева.
Максим Аверин, в свою очередь, исполнил композицию «Грустить не надо» из к/ф «Веселые ребята», сопроводив свое выступление энергичным танцем. Антон Шагин представил публике детский стих про цветные карандаши собственного сочинения, а сменивший его депутат Госдумы Певцов, звеня ручным колокольчиком, спел две песни из «Бременских музыкантов». Народная артистка РФ Ольга Кормухина на сцену вышла с мужем, основателем группы «Парк Горького» Алексеем Беловым: они дуэтом спели «You are so beautiful» Билли Престона и Брюса Фишера.
В завершение вечера все, кто принял в нем участие, спели вместе Анной Якуниной композицию «Мой театр, мой храм», посвятив ее пришедшим зрителям. Мероприятие сопровождали народный артист РФ Иван Агапов и девятилетняя актриса Василиса Кудрякова в роли конферанса, а также Оркестр Ленинского комсомола. Режиссером выступил Алексей Скуратов.
«Задворки» в конце 1980-х — начале 1990-х годов придумал актер Александр Абдулов: тогда во внутреннем дворе «Ленкома» артисты театра давали неформальные концерты. Тогда мероприятие задумывалось как благотворительная акция: вырученные средства шли на восстановление храма в Путинках. В октябре 2025 года художественный руководитель «Ленкома» Владимир Панков возродил этот проект. Первое мероприятие было приурочено ко дню рождения многолетнего художественного руководителя театра Марка Захарова.