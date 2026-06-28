Певцов и Аверин приняли участие в возрожденных «Задворках» Ленкома

Всего за время концерта было исполнено более 15 номеров, в которых, помимо труппы театра, приняли участие студенты Российского института театрального искусства — ГИТИС (курс Владимира Панкова). Они и открыли творческий вечер, исполнив «Grease is the world» из мюзикла «Бриолин» в образе панков. Следом за ними Александра Захарова прочитала отрывок из интервью автора проекта, народного артиста РСФСР Александра Абдулова — позже, в рамках программы, она представила два других фрагмента интервью. После на сцену вышел Виктор Раков и спел «Дружбу» Олега Митяева.