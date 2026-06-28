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«Никаких подписей»: Путин прокомментировал договоренности в Анкоридже

Путин заявил, что в Анкоридже не было никаких договоренностей.

Президент России Владимир Путин заявил, что в Анкоридже, во время его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, не было поставлено никаких подписей. Путин подчеркнул, что «Дух Анкориджа» не был формально обличен в какие либо документы. Об этом президент рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Тем не менее, как поделился Владимир Путин, во время его визита обсуждались варианты завершения конфликта, а также компромиссы.

«Это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками», — сообщил президент.

Он также подчеркнул, что российская сторона была согласна на озвученные компромиссы.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Путин рассказал о существующих контактах по переговорам и урегулированию ситуации на Украине. По его словам, они продолжаются сразу по нескольким линиям.

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