Путин: мощности крупнейших НПЗ в России используются по максимуму

Президент России Владимир Путин заявил, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны используются по максимуму. Об этом он сообщил на совещании по вопросам топливоснабжения, пишет «Коммерсант».
По словам главы государства, запасы бензина в России сейчас составляют около 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню прошлого года.
«В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», — заявил президент.
Напомним, 25 июня губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что потребление топлива в регионе за месяц выросло почти в два раза. На этом фоне на АЗС крупных операторов ввели временные ограничения на отпуск топлива: не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива на один автомобиль.
При этом губернатор подчеркнул, что дефицита топлива в регионе нет, поставки продолжаются морским путем, а введенные ограничения призваны предотвратить дальнейший ажиотажный спрос. Ранее он также сообщал, что в Калининградской области сформирован как минимум месячный запас топлива.
Отсутствие же топлива на отдельных автозаправочных станциях Калининградской области, как подчеркнули в мининфраструктуры, связано с резко возросшим спросом.