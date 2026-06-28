Украинцы в Германии украли из съемной квартиры унитаз и мебель на 100 тысяч евро

Собственница квартиры Натали Шелли рассказала, что еще в прошлом году натолкнулась на грабителей, которые являлись беженцами с Украины. Она сдала жилье многодетной семье. У пары было шестеро детей. Жительница ФРГ искренне сочувствовала украинцам, поэтому без лишних раздумий заключила контракт. Аренда 5-комнатной квартиры площадью 140 квадратных метров стоила 1895 евро в месяц. Сама же Шелли жила в этом же двухквартирном доме за стеной.