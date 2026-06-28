Украинцы в Германии украли из съемной квартиры унитаз и мебель на 100 тысяч евро

Беженцы с Украины украли из съемной квартиры в Германии мебель и унитаз. Ущерб для хозяйки жилья составил порядка 100 тысяч евро. Об этом информирует газета Bild.
Собственница квартиры Натали Шелли рассказала, что еще в прошлом году натолкнулась на грабителей, которые являлись беженцами с Украины. Она сдала жилье многодетной семье. У пары было шестеро детей. Жительница ФРГ искренне сочувствовала украинцам, поэтому без лишних раздумий заключила контракт. Аренда 5-комнатной квартиры площадью 140 квадратных метров стоила 1895 евро в месяц. Сама же Шелли жила в этом же двухквартирном доме за стеной.
Так, в один из дней, когда Натали не было дома, украинская семья внезапно исчезла, не забыв вынести всю мебель. Беженцы украли гарнитуру из кухни и ванной: духовку, плиту, душ, унитаз, умывальники, а также полную систему отопления. Они даже успели забрать электрические выключатели и дверную фурнитуру.
Все это стоило около 100 тысяч евро. В страховой компании Шелли сообщили, что ей покроют расход только на 2,5 тысячи. Полиция ведет розыск преступников. По имеющимся сведениям, они покинули территорию ФРГ.
Ранее KP.RU писал, что Евросоюз планирует перестать давать убежище беженцам с Украины. Эта мера будет касаться лишь тех, кто годен для службы в ВСУ. Инициатива может вступить в силу уже в марте 2027 года.