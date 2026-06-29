«Скатились»: поклонники раскритиковали новый трек «Ирины Кайратовны»

— Честно, уже не залетают песни ИК. Может, из-за того, что были долго в тишине и про вас забыли. Да и сейчас появилось очень много новых артистов, которые топовую музыку выпускают. Или эти кривляния и тупые тексты уже не залетают. Мода прошла. Сейчас в моде тексты со смыслом.