«Скатились»: поклонники раскритиковали новый трек «Ирины Кайратовны»

В опубликованном в Instagram видео участники коллектива примерили на себя образы известных персонажей.
Премьера вызвала активное обсуждение среди поклонников. Одни пользователи высоко оценили задумку и актерское перевоплощение музыкантов, отметив удачный выбор образов и юмористическую подачу. Однако часть аудитории осталась разочарована.
Несмотря на неоднозначную реакцию, публикация продолжает набирать просмотры и комментарии в социальных сетях:
— Как идеально подобраны роли!
— Что с вами стало? Раньше треки были что-то с чем-то. Дайте жару! Дайте трек на века нам!
— Астерикс и Абеликс — топ!
— Как теперь смотреть на оригинал?
— Песня, конечно, стремная, но вы — нереально ржачные.
— Кука ушла — уже не то. Жеку выгнали. Где реклама? Хоть рекламу дезодоранта для подмышек снимайте. «ИК» уже не та, скатилась еще после первого выпуска. Песня — для детей.
— Не знаю… Как по мне, так раньше песни более запоминающиеся были, не как у всех.
— Честно, уже не залетают песни ИК. Может, из-за того, что были долго в тишине и про вас забыли. Да и сейчас появилось очень много новых артистов, которые топовую музыку выпускают. Или эти кривляния и тупые тексты уже не залетают. Мода прошла. Сейчас в моде тексты со смыслом.
— Как ушел Кука, все изменилось и не в лучшую сторону.
— Раньше хоть был какой-то смысл в клипах, а сейчас клип ради клипа, жаль, что в этом направлении скатились.
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