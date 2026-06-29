Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Скатились»: поклонники раскритиковали новый трек «Ирины Кайратовны»

Популярная казахстанская группа «Ирина Кайратовна» представила новый трек «Плз, спокойно», сопроводив его видеороликом, вдохновленным французской кинофраншизой «Астерикс и Обеликс», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В опубликованном в Instagram видео участники коллектива примерили на себя образы известных персонажей.

Премьера вызвала активное обсуждение среди поклонников. Одни пользователи высоко оценили задумку и актерское перевоплощение музыкантов, отметив удачный выбор образов и юмористическую подачу. Однако часть аудитории осталась разочарована.

Несмотря на неоднозначную реакцию, публикация продолжает набирать просмотры и комментарии в социальных сетях:

— Как идеально подобраны роли!

— Что с вами стало? Раньше треки были что-то с чем-то. Дайте жару! Дайте трек на века нам!

— Астерикс и Абеликс — топ!

— Как теперь смотреть на оригинал?

— Песня, конечно, стремная, но вы — нереально ржачные.

— Кука ушла — уже не то. Жеку выгнали. Где реклама? Хоть рекламу дезодоранта для подмышек снимайте. «ИК» уже не та, скатилась еще после первого выпуска. Песня — для детей.

— Не знаю… Как по мне, так раньше песни более запоминающиеся были, не как у всех.

— Честно, уже не залетают песни ИК. Может, из-за того, что были долго в тишине и про вас забыли. Да и сейчас появилось очень много новых артистов, которые топовую музыку выпускают. Или эти кривляния и тупые тексты уже не залетают. Мода прошла. Сейчас в моде тексты со смыслом.

— Как ушел Кука, все изменилось и не в лучшую сторону.

— Раньше хоть был какой-то смысл в клипах, а сейчас клип ради клипа, жаль, что в этом направлении скатились.

Ранее сообщалось, что песня казахстанского капитана полиции набрала несколько миллионов просмотров на YouTube.