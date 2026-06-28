Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Программы праворульного вождения могут ввести в автошколах некоторых регионов России

Автошколы в некоторых регионах России могут ввести программы обучения водителей, ориентированные на машины с правым рулем. Информация об этом следует из утвержденного правительством РФ документа.

Автошколы в некоторых регионах России могут ввести программы обучения водителей, ориентированные на машины с правым рулем. Информация об этом следует из утвержденного правительством РФ документа.

Власти планируют изучить, насколько целесообразна разработка примерных программ и их реализация в регионах, где значительная доля автопарка — с правым рулем.

Соответствующий доклад в кабмин России в следующем году должны представить Минпросвещения, МВД и Минпромторг.

Кроме того, специалистам предстоит провести исследование рисков участия в дорожном движении праворульных автомобилей.

Эту работу в 2028 году поручено сделать МВД, Минпромторгу и Минтрансу при участии Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института, передает ТАСС.

В России также планируют внести изменения в правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Нововведения будут касаться сроков прохождения практической части экзамена после теоретической.

Помимо этого, МВД разработало перечень показателей и критериев для оценки эффективности автошкол, обучающих водителей различных категорий и подкатегорий.