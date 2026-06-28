Попали в котёл у реки: Путин раскрыл детали окружения крупных сил ВСУ под Рубцами

По словам главы государства, в ловушке оказалась разношерстная группировка численностью около 5 тыс. человек. Она прижата к левому берегу реки Старый Оскол.
С севера на противника давит 1-я танковая армия. С восточного направления активные действия ведет 3-я мотострелковая дивизия. С юга замыкает кольцо 144-я дивизия, уточнил президент.
Территория, где находятся украинские силы, полностью простреливается. Для окончательного замыкания котла остается преодолеть примерно 2 км. Решением этой задачи занимается указанное соединение с южного фланга.
«Полагаю, решит её успешно», — резюмировал Путин. Он выразил уверенность, что судьба заблокированных подразделений окажется предсказуемой.
Верховный главнокомандующий сравнил текущую обстановку с событиями в районе Купянска-Узлового. Там группировка находилась в похожем положении и была полностью уничтожена.
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