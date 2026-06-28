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Попали в котёл у реки: Путин раскрыл детали окружения крупных сил ВСУ под Рубцами

Российские военные практически полностью окружили подразделения противника в районе поселка Рубцы. О деталях операции рассказал президент Владимир Путин в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Источник: Life.ru

По словам главы государства, в ловушке оказалась разношерстная группировка численностью около 5 тыс. человек. Она прижата к левому берегу реки Старый Оскол.

С севера на противника давит 1-я танковая армия. С восточного направления активные действия ведет 3-я мотострелковая дивизия. С юга замыкает кольцо 144-я дивизия, уточнил президент.

Территория, где находятся украинские силы, полностью простреливается. Для окончательного замыкания котла остается преодолеть примерно 2 км. Решением этой задачи занимается указанное соединение с южного фланга.

«Полагаю, решит её успешно», — резюмировал Путин. Он выразил уверенность, что судьба заблокированных подразделений окажется предсказуемой.

Верховный главнокомандующий сравнил текущую обстановку с событиями в районе Купянска-Узлового. Там группировка находилась в похожем положении и была полностью уничтожена.

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