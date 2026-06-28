Офтальмолог Бакеев заявил об опасности борщевика для зрения

Борщевик может быть опасен для глаз в случае контакта. Об этом «Ленте.ру» рассказал офтальмолог Владислав Бакеев.
Он отметил, что попадание сока борщевика в глаза может привести к поражению роговицы, образованию рубцов и стойкому ухудшению зрения. А игнорирование этих проблем может вызвать слепоту, добавил он.
По его словам, опасные симптомы могут появляться не сразу после соприкосновения глаз с соком борщевика, а спустя несколько часов после того, как человек окажется на солнце.
RT сообщил, что в этом году российские ученые намерены завершить работу над Черной книгой инвазивных растений, представляющих угрозу для сельского, лесного и народного хозяйства.
В новой Москве, как уточнил телеканал «Царьград», продолжается борьба с борщевиком Сосновского. Теперь опасное растение оперделяют с помощью космических снимков и видеокамер. После этого специалисты уничтожают борщевик.