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Офтальмолог Бакеев заявил об опасности борщевика для зрения

Попадание сока борщевика в глаза может привести к поражению роговицы и образованию рубцов.

Источник: Комсомольская правда

Борщевик может быть опасен для глаз в случае контакта. Об этом «Ленте.ру» рассказал офтальмолог Владислав Бакеев.

Он отметил, что попадание сока борщевика в глаза может привести к поражению роговицы, образованию рубцов и стойкому ухудшению зрения. А игнорирование этих проблем может вызвать слепоту, добавил он.

По его словам, опасные симптомы могут появляться не сразу после соприкосновения глаз с соком борщевика, а спустя несколько часов после того, как человек окажется на солнце.

RT сообщил, что в этом году российские ученые намерены завершить работу над Черной книгой инвазивных растений, представляющих угрозу для сельского, лесного и народного хозяйства.

В новой Москве, как уточнил телеканал «Царьград», продолжается борьба с борщевиком Сосновского. Теперь опасное растение оперделяют с помощью космических снимков и видеокамер. После этого специалисты уничтожают борщевик.