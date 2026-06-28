Онколог назвала неочевидный симптом рака кожи

Специалист уточнила, что при плоскоклеточном раке кожи раннее проявление чаще напоминает участок изъязвления, который долго не заживает. Пациенты нередко принимают его за натертость или гиперкератоз и применяют смягчающие средства. Однако очаг остается на месте, уплотняется и может периодически кровоточить, пояснила она.