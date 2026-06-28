Онколог назвала неочевидный симптом рака кожи

Рак кожи считается одним из самых частых онкологических заболеваний в мире, а наиболее распространенная его форма — базалиома. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила врач-онколог, маммолог Ольга Кравченко.
«Первый признак рака кожи — это любое новое или изменяющееся образование, которое не заживает так, как должна заживать обычная ранка, и которое имеет тенденцию к медленному росту и изменению структуры», — сказала она.
Специалист уточнила, что при плоскоклеточном раке кожи раннее проявление чаще напоминает участок изъязвления, который долго не заживает. Пациенты нередко принимают его за натертость или гиперкератоз и применяют смягчающие средства. Однако очаг остается на месте, уплотняется и может периодически кровоточить, пояснила она.
RT отметил, что базалиома на ранних стадиях может долго оставаться незаметной и не вызывать боли.
360.ru предупредил, что частое проведение кислотных пилингов без должной защиты от солнца может повысить риск развития рака кожи.