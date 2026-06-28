Врач Сиваконь предупредил об опасности резкого погружения в воду при купании

В жару опасно резко погружаться в воду из-за резкого температурного перепада. Об этом aif.ru предупредил врач Станислав Сиваконь.
По его словам, уловить опасный момент, который при заходе в водоем вполне может закончиться, например, инфарктом, способен каждый. Это похоже на состояние, про которое говорят «перехватило дыхание».
«Ощущаемый перепад температуры при погружении в водоем является серьезной опасностью. Так вот, перехваченное дыхание и есть тот самый сбой в организме, который способен полностью остановить работу сердца», — отметил специалист.
Врач указал, что такие проблемы происходят именно при резком погружении. В водоем надо заходить медленно, чтобы организм адаптировался к перепаду температур.
RT рекомендовал после длительного пребывания на солнце не погружаться резко в воду. Лучше входить постепенно, ограничивать время купания и выходить на берег при ознобе, дрожи, онемении конечностей или выраженном чувстве холода.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что купание в море таит в себе опасности: антропогенные загрязнения, инфекции, химвещества, опасные животные и течения.