Врач заявила, что нехватка сна может вызвать инфаркт

«О связи сна и инфаркта догадываются немногие, однако недосып тоже фактор риска. Люди, которые спят меньше 6 часов в сутки, переносят инфаркт на 20 процентов чаще, чем те, кто высыпается, то есть уделяет ночному сну рекомендованные ВОЗ 7−9 часов за ночь», — сказала врач.