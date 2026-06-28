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Врач заявила, что нехватка сна может вызвать инфаркт

Кардиолог Тхорикова: недосып может провоцировать проблемы с сердцем.

Источник: Комсомольская правда

Риск возникновения инфаркта во многом зависит от привычек и образа жизни. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-кардиолог Валерия Тхорикова.

Она подчеркнула, что вред курения и употребления алкоголя для сердца очевиден, но и менее очевидные факторы увеличивают риск инфаркта. Среди них неправильное питание с избытком соли, сахара и трансжиров.

«О связи сна и инфаркта догадываются немногие, однако недосып тоже фактор риска. Люди, которые спят меньше 6 часов в сутки, переносят инфаркт на 20 процентов чаще, чем те, кто высыпается, то есть уделяет ночному сну рекомендованные ВОЗ 7−9 часов за ночь», — сказала врач.

RT сообщил, что аритмией называют любое нарушение частоты, ритмичности или последовательности сокращений сердца. Даже у здоровых людей иногда бывают короткие сбои ритма — экстрасистолы. Это не всегда опасно, однако частые или продолжительные приступы уже требуют внимания.

Life.ru предупредил, что главный признак инфаркта — повторяющийся дискомфорт или сдавливающая боль за грудиной, которая может отдавать в левую руку, плечо, шею или челюсть, которая сопровождается одышкой, внезапной слабостью, холодным липким потом или необъяснимой тревогой.