Путин: Ответные удары России вглубь Украины гораздо мощнее и чувствительнее

Российский лидер сообщил, что Москва получает предложения приостановить взаимные удары по объектам в глубине территорий обеих стран. По его словам, инициатива исходит не случайно, и её причины лежат на поверхности — именно характер российского ответа делает такие предложения актуальными для другой стороны.
Путин пояснил, что украинское руководство стремится к паузе, поскольку ответные действия РФ носят разрушительный характер и приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима. Именно масштаб ущерба, по мнению президента, вынуждает противоположную сторону искать пути ограничения эскалации.