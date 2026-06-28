Путин: Ответные удары России вглубь Украины гораздо мощнее и чувствительнее

Российский лидер сообщил, что Москва получает предложения приостановить взаимные удары по объектам в глубине территорий обеих стран. По его словам, инициатива исходит не случайно, и её причины лежат на поверхности — именно характер российского ответа делает такие предложения актуальными для другой стороны.