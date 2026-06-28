Президент Республики Корея призвал расследовать выступление сборной на ЧМ

СЕУЛ, 28 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён потребовал от министерства культуры, спорта и туризма тщательно разобраться в обстоятельствах неудачного выступления национальной сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Команда Республики Корея заняла третье место в группе А, набрав 3 очка, и не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира.
«Я как бывший почетный директор профессиональной футбольной команды и эмоциональный болельщик сборной чувствую не просто растерянность, а полное недоумение от этого неожиданного результата, — написал глава государства. — В конце концов снова доказывается, что кадры решают все. Если отдавать предпочтение своим людям, а не способностям, и назначать некомпетентных людей на руководящие посты, то результат ясен заранее. Возможность таких беспорядочных назначений, когда не различают государственное и частное, а ставят личную выгоду выше общественной, объясняется тем, что невозможно или трудно осуществлять надзор, контроль и ответственность за тех, кто имеет право на назначения. Провал с невыходом сборной в плей-офф чемпионата мира, который принес огромное разочарование гражданам страны, по всей видимости, стал следствием ошибок в управлении организацией и кадровой политике».
Он подчеркнул, что одной из ключевых задач правительства является создание демократической системы формирования руководства в общественных организациях. «По аналогии с тем, как руководящие органы сельскохозяйственных кооперативов стали избираться прямым голосованием их членов, я поручил обеспечить переход спортивных организаций, включая Корейский спортивный комитет и Футбольную ассоциацию Кореи, от нынешней системы непрямых выборов через небольшое число делегатов к прямым выборам с участием всех представителей спортивного сообщества. Насколько мне известно, эта работа уже проводится. Не менее важной задачей является создание строгой системы контроля, обеспечивающей прозрачность, справедливость и объективность управления, а также установление ответственности, соразмерной действиям и их последствиям», — отметил президент Республики Корея.
«Поскольку участие в чемпионате мира требует значительных средств из налогов граждан и масштабной государственной поддержки, прошу министерство культуры, спорта и туризма тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего, провести детальный анализ причин, разработать меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем и представить конкретный план реформ. Искренне прошу прощения у граждан за то глубокое разочарование, которое вызвала эта недопустимая ситуация. Мы оперативно приступим к реформированию системы управления спортом, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — заключил он.
Ранее ТАСС сообщал, что главный тренер сборной Республики Корея Хон Мён Бо подал в отставку.