Президент Республики Корея призвал расследовать выступление сборной на ЧМ

«Я как бывший почетный директор профессиональной футбольной команды и эмоциональный болельщик сборной чувствую не просто растерянность, а полное недоумение от этого неожиданного результата, — написал глава государства. — В конце концов снова доказывается, что кадры решают все. Если отдавать предпочтение своим людям, а не способностям, и назначать некомпетентных людей на руководящие посты, то результат ясен заранее. Возможность таких беспорядочных назначений, когда не различают государственное и частное, а ставят личную выгоду выше общественной, объясняется тем, что невозможно или трудно осуществлять надзор, контроль и ответственность за тех, кто имеет право на назначения. Провал с невыходом сборной в плей-офф чемпионата мира, который принес огромное разочарование гражданам страны, по всей видимости, стал следствием ошибок в управлении организацией и кадровой политике».