Путин назвал целью сил РФ в Сумской области создание зоны безопасности

Глава государства подчеркнул, что боевая работа на этом участке была инициирована после вторжения ВСУ в Курскую область. Не прекращающиеся обстрелы приграничных территорий также потребовали ответных действий.
По словам президента, замыслом командования является оттеснение противника на расстояние, гарантирующее безопасность российских населенных пунктов. Речь идёт о создании санитарного кордона, который исключит или минимизирует урон от артиллерии и диверсионных групп.
Действия на Волчанском отрезке фронта подчинены той же логике. Вооружённым силам РФ предстоит взять под контроль пространство, необходимое для купирования угроз извне.
Таким образом, активность на данных направлениях носит не тактический, а стратегический оборонный характер. Задача, поставленная военным, — физически отодвинуть линию боевого соприкосновения от жилых кварталов и инфраструктуры России.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.