Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал целью сил РФ в Сумской области создание зоны безопасности

Российские военные на Сумском иВолчанском направлениях решают задачу по формированию буферной зоны вдоль рубежей страны. О целях группировки «Север» президент Владимир Путин рассказал в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Источник: Life.ru

Глава государства подчеркнул, что боевая работа на этом участке была инициирована после вторжения ВСУ в Курскую область. Не прекращающиеся обстрелы приграничных территорий также потребовали ответных действий.

По словам президента, замыслом командования является оттеснение противника на расстояние, гарантирующее безопасность российских населенных пунктов. Речь идёт о создании санитарного кордона, который исключит или минимизирует урон от артиллерии и диверсионных групп.

Действия на Волчанском отрезке фронта подчинены той же логике. Вооружённым силам РФ предстоит взять под контроль пространство, необходимое для купирования угроз извне.

Таким образом, активность на данных направлениях носит не тактический, а стратегический оборонный характер. Задача, поставленная военным, — физически отодвинуть линию боевого соприкосновения от жилых кварталов и инфраструктуры России.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.