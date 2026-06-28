Раскрыт простой способ сэкономить на покупках на маркетплейсах

RT предупредил, что онлайн покупки в настоящее время не только удобство, но и огромное поле для атак злоумышленников. При этом главная опасность кроется даже не в хищении денег, а в хищении персональных данных, которые потом используют для оформления кредитов или взлома других аккаунтов.