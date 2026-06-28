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Раскрыт простой способ сэкономить на покупках на маркетплейсах

Аналитик Миролюбов: отказ от рекомендаций поможет не делать лишних покупок.

Источник: Комсомольская правда

Фиксированный список, отправка товаров в корзину на некоторое время и отключение рекомендаций помогут избежать лишних покупок на маркетплейсах и сэкономить бюджет семьи. Об этом «Абзацу» рассказал экономический аналитик Денис Миролюбов.

По его словам, следует сформировать простые привычки, чтобы не делать лишних покупок на маркетплейсах: не заходить в приложения «просто посмотреть», отключить уведомления и рекомендации, добавлять товар сначала в корзину и подождать 24−72 часа перед покупкой.

«Важно заранее фиксировать список нужных покупок вне маркетплейса и не отклоняться от него», — рекомендовал эксперт.

RT предупредил, что онлайн покупки в настоящее время не только удобство, но и огромное поле для атак злоумышленников. При этом главная опасность кроется даже не в хищении денег, а в хищении персональных данных, которые потом используют для оформления кредитов или взлома других аккаунтов.