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Кокорин не рассматривает варианты продолжения карьеры в РПЛ

Нападающий признался, что не хочет бороться за выживание.

ТАСС, 28 июня. Футболист Александр Кокорин не рассматривает клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) в качестве вариантов для продолжения карьеры. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

Ранее ТАСС сообщал, что 35-летний нападающий покинул кипрский «Арис».

«Не рассматриваю РПЛ для продолжения карьеры. Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться я не хочу», — сказал Кокорин.

Форвард выступал за «Арис» с 2022 года, до этого он играл за «Фиорентину». Нападающий стал чемпионом Кипра в сезоне-2022/23 и был признан самым ценным игроком турнира. Всего за команду нападающий провел 115 матчей и забил 34 гола.

В России Кокорин играл за московские «Динамо» и «Спартак», петербургский «Зенит» и «Сочи». В составе «Зенита» форвард стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.