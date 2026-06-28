Кокорин не рассматривает варианты продолжения карьеры в РПЛ

ТАСС, 28 июня. Футболист Александр Кокорин не рассматривает клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) в качестве вариантов для продолжения карьеры. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
Ранее ТАСС сообщал, что 35-летний нападающий покинул кипрский «Арис».
«Не рассматриваю РПЛ для продолжения карьеры. Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться я не хочу», — сказал Кокорин.
Форвард выступал за «Арис» с 2022 года, до этого он играл за «Фиорентину». Нападающий стал чемпионом Кипра в сезоне-2022/23 и был признан самым ценным игроком турнира. Всего за команду нападающий провел 115 матчей и забил 34 гола.