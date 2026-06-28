«Ъ»: Россияне в мае сняли с депозитов 280 млрд рублей

Общая сумма денег, снятых россиянами со срочных депозитов в течение мая, составила 280,5 млрд руб., информирует издание «Ъ», ссылаясь на анализ отчётности банков. Издание называет этот показатель рекордным по оттоку средств физических лиц с начала года.
Всего же средства физических лиц в российских банках сократились за май на 550 млрд руб, а объём наличных в обращении за этот месяц вырос на 400 млрд рублей, сказано в публикации.
Сколько россиян хранят все свои сбережения «под матрасом», читайте здесь на KP.RU.
Основной причиной, по которой люди запасались наличными, стала подстраховка на случай, если не будет возможности расплатиться картой из-за отсутствия интернета или сбоев в работе платежных систем. В то же время безналичные платежи продолжили расти.
В каких регионах России чаще всего рассчитываются наличными, читайте здесь на KP.RU.