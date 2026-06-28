Четырех игроков нижегородского «Торпедо» выбрали на драфте НХЛ

Четыре хоккеиста системы нижегородского «Торпедо» были выбраны клубами НХЛ на драфте 2026 года. Об этом сообщили представители ХК «Торпедо» в социальных сетях клуба.
В первый день драфта, который проходил на арене «Кибэнк-центр» в США, под высоким 26-м номером «Монреаль Канадиенс» задрафтовал нападающего Глеба Пугачева. В минувшем сезоне 18-летний форвард успел дебютировать в КХЛ, сыграв за основную команду «Торпедо» 13 матчей, а также выступал в МХЛ за «Чайку» и в ВХЛ за «Торпедо-Горький».
На второй день клубы лиги выбрали еще троих нижегородцев. «Лос-Анджелес Кингз» под 89-м номером забрал 18-летнего голкипера Егора Рыбкина, отыгравшего сезон в МХЛ. Под 99-м номером «Сиэтл Кракен» обратил внимание на форварда Виктора Федорова, а нападающего Артема Матюка под 173-м номером выбрал «Нью-Йорк Айлендерс». Всего в рамках семи раундов драфта были выбраны 25 россиян, и «Торпедо» показало лучший результат по представительству среди отечественных клубов.
Ранее сообщалось, что ХК «Торпедо» провёл масштабный обмен с «Автомобилистом» и «Динамо».