Четырех игроков нижегородского «Торпедо» выбрали на драфте НХЛ

В первый день драфта, который проходил на арене «Кибэнк-центр» в США, под высоким 26-м номером «Монреаль Канадиенс» задрафтовал нападающего Глеба Пугачева. В минувшем сезоне 18-летний форвард успел дебютировать в КХЛ, сыграв за основную команду «Торпедо» 13 матчей, а также выступал в МХЛ за «Чайку» и в ВХЛ за «Торпедо-Горький».