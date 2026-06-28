В Фонде Печерского рассказали о партизане, взорвавшем 760 фашистов

Он рассказал, что «последние рассекреченные документы позволили точнее восстановить обстоятельства подготовки взрыва и показать, что за этим подвигом стояла сложная работа подпольной сети, в которой участвовал не только Чехович, но и Евгения Михайлова и другие люди».