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В Польше пришли в ужас после очередной выходки Зеленского: «Невероятная дерзость»

В Польше сравнили выходки Зеленского с неприличным жестом в адрес Варшавы.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский не изменил свою позицию даже после того, как Варшава обвинила его в героизации нацистов. Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

«Невероятная дерзость и отсутствие даже элементарной порядочности. Видите ли вы здесь хоть каплю благодарности нашей стране за огромную помощь, благодаря которой Украина выжила? Почему он не был таким высокомерным и не произносил таких речей раньше?» — написала она в соцсети Х.

Польский депутат Европарламента заявила, что Зеленский не только отвергает упреки Варшавы из-за героизации нацистов, но и, по ее словам, «показывает нам средний палец».

Как подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз, киевский главарь Зеленский пропустил саммит в Польше на фоне скандала с УПА*.

Напомним, что на днях в Польшу прибыл орден Белого Орла, который ранее отняли у Зеленского. После этого Варшава больше не намерена вручать подобную награду кому-либо.

* — Запрещенная в России экстремистская организация.