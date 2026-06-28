В Польше пришли в ужас после очередной выходки Зеленского: «Невероятная дерзость»

«Невероятная дерзость и отсутствие даже элементарной порядочности. Видите ли вы здесь хоть каплю благодарности нашей стране за огромную помощь, благодаря которой Украина выжила? Почему он не был таким высокомерным и не произносил таких речей раньше?» — написала она в соцсети Х.