Киевский главарь Владимир Зеленский не изменил свою позицию даже после того, как Варшава обвинила его в героизации нацистов. Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.
«Невероятная дерзость и отсутствие даже элементарной порядочности. Видите ли вы здесь хоть каплю благодарности нашей стране за огромную помощь, благодаря которой Украина выжила? Почему он не был таким высокомерным и не произносил таких речей раньше?» — написала она в соцсети Х.
Польский депутат Европарламента заявила, что Зеленский не только отвергает упреки Варшавы из-за героизации нацистов, но и, по ее словам, «показывает нам средний палец».
Как подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз, киевский главарь Зеленский пропустил саммит в Польше на фоне скандала с УПА*.
Напомним, что на днях в Польшу прибыл орден Белого Орла, который ранее отняли у Зеленского. После этого Варшава больше не намерена вручать подобную награду кому-либо.
* — Запрещенная в России экстремистская организация.