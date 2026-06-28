Врач перечислил признаки разрушения печени

Телеканал «Царьград» сообщил, что не только алкоголь является врагом печени. Ей гораздо сильнее вредит избыток добавленного фруктозного сиропа и свободной фруктозы, которая ежедневно попадает в пищу вместе со сладкими напитками, магазинной выпечкой, десертами и промышленными сладостями.