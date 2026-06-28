Врач перечислил признаки разрушения печени

Печень — основной орган человека, отвечающий за переработку алкоголя, поэтому она принимает на себя основной негативный удар. Об этом «Ленте.ру» заявил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.
По его словам, при циррозе погибшие клетки печени постепенно замещаются плотной рубцовой тканью. Она уже не способна выполнять функции здорового органа.
«Первые симптомы обычно появляются тогда, когда повреждение уже становится достаточно выраженным. Это могут быть повышенная утомляемость, слабость, снижение аппетита, тяжесть в правом подреберье, тошнота, нарушение пищеварения», — отметил специалист.
RT рассказал, что основной риск заражения гепатитом А в условиях наводнений связан с дефицитом чистой питьевой воды и нарушением санитарных условий.
Телеканал «Царьград» сообщил, что не только алкоголь является врагом печени. Ей гораздо сильнее вредит избыток добавленного фруктозного сиропа и свободной фруктозы, которая ежедневно попадает в пищу вместе со сладкими напитками, магазинной выпечкой, десертами и промышленными сладостями.