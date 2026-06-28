«Ъ»: Россияне в мае сняли с депозитов рекордные 280,5 миллиарда рублей

В мае жители России сняли со срочных депозитов 280,5 миллиарда рублей — этот показатель стал рекордным по оттоку средств физических лиц с депозитов с начала года.
По данным Центробанка России, в целом за последний весенний месяц объем средств физических лиц в банках сократился на 550 миллиардов.
Кроме того, в стране сохраняется спрос на наличные средства. Их объем в обращении за прошлый месяц вырос на 400 миллиардов рублей.
— Изменения в структуре привлечения банков могут быть связаны с сезонностью, а также со смягчением денежно-кредитной политики, — цитирует заявление ВТБ газета «Коммерсант».
Ранее ЦБ РФ также призвал кредитные учреждения уделять больше внимания операциям, связанным с внесением крупных сумм наличных от клиентов.
Помимо этого, с 1 апреля 2026 года в России изменились правила перевода денежных средств. Новый приказ Министерства финансов корректирует заполнение реквизитов.
Что именно изменилось и насколько это полезно для людей, «Вечерняя Москва» разбиралась с финансовым аналитиком, кандидатом экономических наук Михаилом Беляевым.