Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ъ»: Россияне в мае сняли с депозитов рекордные 280,5 миллиарда рублей

В мае жители России сняли со срочных депозитов 280,5 миллиарда рублей — этот показатель стал рекордным по оттоку средств физических лиц с депозитов с начала года.

В мае жители России сняли со срочных депозитов 280,5 миллиарда рублей — этот показатель стал рекордным по оттоку средств физических лиц с депозитов с начала года.

По данным Центробанка России, в целом за последний весенний месяц объем средств физических лиц в банках сократился на 550 миллиардов.

Кроме того, в стране сохраняется спрос на наличные средства. Их объем в обращении за прошлый месяц вырос на 400 миллиардов рублей.

— Изменения в структуре привлечения банков могут быть связаны с сезонностью, а также со смягчением денежно-кредитной политики, — цитирует заявление ВТБ газета «Коммерсант».

Ранее ЦБ РФ также призвал кредитные учреждения уделять больше внимания операциям, связанным с внесением крупных сумм наличных от клиентов.

Помимо этого, с 1 апреля 2026 года в России изменились правила перевода денежных средств. Новый приказ Министерства финансов корректирует заполнение реквизитов.

Что именно изменилось и насколько это полезно для людей, «Вечерняя Москва» разбиралась с финансовым аналитиком, кандидатом экономических наук Михаилом Беляевым.