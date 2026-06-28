Axios: США и Иран договорились прекратить удары и 30 июня провести переговоры

«По словам американского чиновника высокого ранга, США и Иран договорились прекратить наносить удары друг по другу, поскольку обе стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать свои разногласия по поводу Ормузского пролива», — сказал он.
Ранее США и Тегеран подписали мирный меморандум, завершающий конфликт между сторонами. Однако в Израиле подчеркнули, что не станут подчиняться Штатам в рамках договоренностей с Ираном.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон готов обсудить разногласия по меморандуму с Ираном.