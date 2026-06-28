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Сборная Канады стала первым участником ⅛ финала чемпионата мира по футболу

Канадцы вырвали победу в компенсированное время над южноафриканцами.

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Канады со счетом 1:0 обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Лос-Анджелесе.

Мяч на второй добавленной ко второму тайму минуте забил Стивен Эуштакиу. В составе канадской команды впервые на турнире на поле появился ее капитан Альфонсо Дэвис. Игрок германской «Баварии» вышел на замену на 75-й минуте, он пропускал предыдущие встречи из-за травмы.

По итогам предварительного этапа сборная Канады заняла 2-е место в группе В, команда ЮАР стала второй в квартете А. Южноафриканцы и канадцы впервые вышли в плей-офф чемпионата мира. В ⅛ финала команда Канады сыграет с победителем матча между сборными Нидерландов и Марокко, который состоится 29 июня. Встреча второго раунда плей-офф с участием канадцев пройдет 4 июля в Хьюстоне.

74-летний главный тренер сборной ЮАР бельгиец Хуго Брос стал самым возрастным специалистом, который вывел свою команду на матч плей-офф чемпионата мира. В 2018 году в возрасте 71 года сборной Уругвая руководил Оскар Табарес. Команда Канады стала первой хозяйкой турнира, которая провела матч чемпионата мира за пределами своей страны.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем соревнований является сборная Аргентины.

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