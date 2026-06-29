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Нутрициолог Гусакова: яблоки могут вызвать реакцию при аллергии на пыльцу

У многих с аллергией на березу иммунная система ошибочно принимает белки яблока за белки пыльцы.

Источник: Комсомольская правда

Иногда пищевая аллергия возникает из-за неочевидных продуктов, которые могут вызвать патологическую реакцию иммунной системы организма. Об этом «Ленте.ру» рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

«Аллергия на фрукты может быть связана с пыльцой. К примеру, вы съели яблоко и почувствовали зуд во рту. Причина может быть вовсе не в яблоке. У многих людей с аллергией на березу иммунная система ошибочно принимает белки яблока, груши, персика или вишни за белки пыльцы», — сказала эксперт.

По ее словам, многие знают про аллергическую реакцию организма на арахис и орехи, но редко задумываются о кунжуте. При этом он может скрываться в булочках, соусах, хумусе, салатах и даже некоторых кондитерских изделиях.

360.ru предупредил, что появление пищевой моли в кухонных шкафах может стать причиной развития аллергических реакций.

Life.ru сообщил, что обычный контакт с муравьем может закончиться реанимацией, если у человека есть скрытая аллергия. Главная угроза кроется не в боли, а в непредсказуемом ответе иммунитета.