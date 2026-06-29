Нутрициолог Гусакова: яблоки могут вызвать реакцию при аллергии на пыльцу

«Аллергия на фрукты может быть связана с пыльцой. К примеру, вы съели яблоко и почувствовали зуд во рту. Причина может быть вовсе не в яблоке. У многих людей с аллергией на березу иммунная система ошибочно принимает белки яблока, груши, персика или вишни за белки пыльцы», — сказала эксперт.