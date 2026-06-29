Что можно и нельзя делать в День Тихона Тихого 29 июня 2026 года

29 июня 2026 года — день удивительный и противоречивый. В православном календаре это дата памяти сразу нескольких святых: Тихона Амафунтского (чудотворца с Кипра), Тихона Медынского (Калужского), святителя Феофана Затворника и преподобного Моисея Оптинского. Однако в народной традиции этот день прочно закрепился под именем Тихон Тихий (или Тихон Утешитель).
Почему Тихий? На Руси верили, что именно 29 июня природа замирает в благоговейном молчании: птицы (кроме соловья) перестают петь, звери прячутся в норы, а солнце будто бы медленнее движется по небосводу. Это время, когда заканчиваются посевные работы, и земля отдыхает перед горячей порой сенокоса. В этот день особенно важно сохранять душевный покой и избегать суеты.
Содержание:
Что нужно делать 29 июня 2026 годаЧего категорически нельзя делать 29 июня 2026 годаПогодные приметы на 29 июня 2026 годаСны и именины 29 июняКто такой Тихон Медынский (Калужский).
Что нужно делать 29 июня 2026 года.
Этот день создан для добрых дел и тихой радости:
Творить милостыню и угощать. Вспоминая подвиг Тихона, в этот день особенно важно проявлять щедрость. Хорошей приметой считается собрать друзей или работников за богатым столом (учитывая, что Петров пост допускает рыбу), угостить их и порадовать близких подарками. Как радовать себя каждый деньОбратиться к врачу (особенно стоматологу). Существует поверье, что вылеченные в этот день зубы будут долго вас беспокоить. Святого Тихона также просят об избавлении от зубной боли. Каких витаминов мне не хватаетЗаниматься удобрением почвы и уборкой. Это хороший день для наведения порядка в доме и на огороде (кроме полива) — дела идут спокойно и размеренно. Наблюдать за природой. День идеально подходит для сбора лекарственных трав и прогнозов погоды. Природа сама подскажет, чего ждать от июля.
Чего категорически нельзя делать 29 июня 2026 года.
Список запретов в Тихонов день обширен, и нарушение их, по поверьям, сулит серьезные неприятности:
Месить тесто и печь хлеб (пироги). Это главное табу. Считается, что работа с мукой в этот день «спугнет» финансовое благополучие и добавит трудностей в денежной сфере. Наши предки верили, что хлеб, испеченный 29 июня, не пойдет впрок. Свататься и играть свадьбы. Запрет на «сватовство» (в некоторых источниках — «не сватайся») сулит будущей семье тяжелую, полную раздоров жизнь. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинСсориться, ругаться и обижаться. Это один из самых конфликтных дней в году. Считается, что гнев, выплеснутый 29 июня, может кардинально ухудшить вашу судьбу и привлечь беды. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуЗатевать ремонт и принимать важные решения. Любые новые начинания, крупные покупки или серьезные проекты обречены на провал. Также нельзя начинать строительство. Почему у меня ничего не получаетсяПоливать огород. Существует примета, что полив грядок в этот день погубит урожай. Лениться и спать до обеда. Святые, поминаемые в этот день, не любят тунеядцев. Безделье может лишить вас покровительства высших сил. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астрологаСрывать цветы и ставить их в дом. Считается, что это может навлечь беду. 7 вещей, из-за которых уходит удача.
Погодные приметы на 29 июня 2026 года.
Наши предки использовали этот день как метеорологический индикатор:
Дождь начался — ждите затяжного ненастья. Туман вечером — к жарким и солнечным дням, а также к богатому урожаю грибов. Воробьи купаются в пыли — будет тепло. Скотина спит днем — погода испортится. Млечный путь виден ярко ночью — к прекрасной, ясной погоде. Папоротник свернул листья утром — день будет очень жарким.
Сны и именины 29 июня.
Сны, приснившиеся в ночь на 29 июня, считаются вещими: они начинают сбываться уже на следующие сутки. Если вам приснилась спокойная река или цветущий луг — это к гармонии, если буря — берегитесь поспешных решений.
Именины в этот день празднуют: Тихон, Пётр, Константин, Михаил и Моисей.
Главный смысл этого дня — не в механическом следовании запретам, а в сохранении внутренней тишины, мира с близкими и благодарности за хлеб насущный. Проведите 29 июня 2026 года в спокойствии, и удача не обойдет вас стороной.
Кто такой Тихон Медынский (Калужский).
Среди сонма русских святых, просиявших в XV столетии, особое место занимает преподобный Тихон Медынский, именуемый также Калужским. Этот удивительный подвижник, избравший путь отшельничества и безмолвия, стал основателем одной из самых почитаемых обителей Калужской земли — Тихоновой пустыни. Его жизненный путь, полный аскетических трудов и духовных подвигов, является ярким примером того, как человек, отвергнув мирскую суету, может стать светильником веры для многих поколений. В отличие от своего тезки, святителя Тихона Амафунтского, жившего в IV-V веках на Кипре, Тихон Медынский принадлежит уже к русской церковной истории и связан с важнейшими событиями, происходившими на Руси в эпоху становления единого государства.
Происхождение и ранние годы: киевский отрок.
Преподобный Тихон Медынский родился в самом начале XV века, хотя точная дата его рождения до нас не дошла. Известно лишь, что появился он на свет в городе Киеве, в благочестивой христианской семье. В миру его нарекли именем Тимофей, что в переводе с греческого означает «почитающий Бога». Киев того времени был крупным духовным центром, где бережно хранились традиции древнего благочестия, идущие еще от времен крещения Руси. Здесь находились знаменитые Киево-Печерская и другие обители, наставлявшие верующих в истинах православия.
С юных лет Тимофей отличался глубокой набожностью и стремлением к иноческой жизни. Душа его жаждала тишины и молитвенного подвига, а не мирских забот и богатства. Видя такое расположение сына, его родители, люди верующие и богобоязненные, не препятствовали его желанию посвятить себя Богу. Напротив, они благословили юношу на иноческий путь, и Тимофей покинул родной Киев, направив свои стопы в Москву — город, который в ту пору становился центром собирания русских земель.
Путь в Москву и Чудов монастырь.
Прибыв в Москву, молодой подвижник искал место, где бы он мог всецело предаться молитве и монашеским трудам. Выбор его пал на знаменитый Чудов монастырь, что в Кремле. Обитель эта была основана в 1365 году святителем Алексием Московским и на протяжении многих лет являлась одним из главных духовных центров Московского княжества. В стенах Чудова монастыря подвизались многие известные подвижники, а сам монастырь пользовался особым покровительством великих князей.
Здесь Тимофей принял иноческий постриг с именем Тихон, что в переводе с греческого означает «счастливый» или «удачливый». Это имя как нельзя лучше соответствовало тому духовному счастью, которое обрел молодой инок, отринув мирскую жизнь. В Чудовом монастыре Тихон проходил послушание, постигая науку монашеской жизни: смирение, незлобие, непрестанную молитву и постничество. Он усердно изучал Священное Писание и творения святых отцов, впитывая духовный опыт, накопленный поколениями подвижников.
Однако и в стенах многолюдного московского монастыря, где постоянно бывали бояре, князья и многие посетители, душа Тихона не находила полного покоя. Он чувствовал призвание к высшему подвигу — уединению и безмолвию, к тому самому отшельничеству, которое на Руси называли «пустынножительством». Имея твердую веру и получив благословение игумена, преподобный Тихон покидает Чудов монастырь и отправляется в глухие леса, чтобы в полном одиночестве служить Богу.
Уход в леса: жизнь в дупле на берегу Вепрейки.
Путь преподобного Тихона лежал на юго-запад от Москвы. Он перебрался через Оку и углубился в дремучие леса, которые тогда покрывали большую часть Калужской земли. Эти места были мало населены и отличались суровостью дикой природы. Однако для подвижника именно такие условия представлялись идеальными для духовного совершенствования.
На берегу небольшой речки Вепрейки, которая впадает в Угру, преподобный Тихон остановился и решил поселиться в полном уединении. Место это находилось недалеко от тогдашнего города Медыни, от которого святой и получил свое второе именование — Медынский. Сама речка Вепрейка была тогда окружена непроходимыми чащобами, где водились дикие звери и где редко ступала нога человека.
Удивительно, но жилищем для подвижника послужило… дупло огромного векового дуба. В этом тесном и неудобном для жизни убежище он поселился, уповая единственно на помощь Божию. Древесная кора служила ему кровом, а земля под деревом — ложем. Это был сознательный выбор: крайняя степень нестяжательства и отвержения всех мирских благ. Преподобный питался тем, что находил в лесу: дикими ягодами, кореньями, травами. Он пил воду из источника, который забил неподалеку — по преданию, по его молитве. Этот источник известен до сих пор как «Кладезь преподобного Тихона» и почитается верующими за целебные свойства.
Жизнь в дупле требовала необычайной силы духа, терпения и мужества. Зимой подвижник страдал от холода и вьюг, летом его донимали полчища комаров и мошек. Но ничто не могло поколебать его решимости служить Богу. Дни и ночи напролет он проводил в молитве и размышлении о Божественном. Молва о необыкновенном отшельнике, живущем в лесу в дупле дерева, постепенно стала распространяться по окрестностям.
Чудесное исцеление князя Василия Ярославовича.
Однажды тишина лесной жизни подвижника была нарушена приездом самого князя Василия Ярославовича, правившего удельными землями в этих местах. Согласно летописным преданиям, князь узнал о некоем пустыннике, поселившемся в его владениях, и пришел в гнев, решив, что тот незаконно занимает лесные угодья. В гневе и раздражении князь прискакал к дуплу, где обитал святой, и грубо потребовал, чтобы тот немедленно покинул эти места.
Князь замахнулся нагайкой на смиренного старца, намереваясь изгнать его силой. Но в тот самый миг, когда рука князя поднялась для удара, случилось чудо: рука его вдруг онемела и повисла плетью. Князь не мог пошевелить ею, и его охватил страх. Поняв, что перед ним не простой отшельник, а Божий угодник, Василий Ярославович упал на колени и со слезами стал молить преподобного Тихона о прощении. Он каялся в своей гордыне и неразумной вспыльчивости.
Преподобный Тихон, будучи человеком незлобивым и милосердным, не стал долго гневаться на князя. Он вознес горячую молитву ко Господу о прощении и исцелении княжеской руки. И по его молитве рука Василия Ярославовича тотчас обрела подвижность и силу. Князь исцелился полностью.
Это чудо произвело на князя глубочайшее впечатление. Он понял, что Божия благодать почивает на этом удивительном человеке. Слезы раскаяния сменились слезами благодарности. Князь со слезами просил прощения и умолял преподобного Тихона остаться здесь навсегда. Более того, Василий Ярославович обещал оказать всяческую помощь в устройстве обители, если святой даст на то свое согласие. Так гнев и высокомерие князя были укрощены силой веры и смирения святого, а сам князь стал преданным покровителем нового монастыря.
Основание Тихоновой пустыни.
Преподобный Тихон принял предложение князя, поскольку видел в этом Промысел Божий и возможность создать место, где другие иноки также могли бы искать спасения. Вскоре в глухом лесу на берегу Вепрейки закипела работа. Князь Василий Ярославович выделил средства и людей для строительства. Первым делом была воздвигнута деревянная церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это был очень символичный выбор: Успение Божией Матери — это праздник, напоминающий о том, что смерть для христианина — лишь переход в жизнь вечную, что укрепляло веру будущих насельников обители.
Вокруг Успенского храма постепенно выросли монашеские кельи, хозяйственные постройки. К преподобному Тихону стали стекаться иноки и миряне, желавшие разделить с ним труды иноческой жизни. Так начала образовываться обитель, которая получила название Тихонова Успенская пустынь. Со временем она стала одним из крупнейших и наиболее почитаемых монастырей Калужской земли.
Нужно сказать, что основание монастыря произошло как раз в тот исторический период, когда эти земли оказались в центре важнейших событий русской истории. Совсем рядом, на реке Угре, в 1480 году произошло знаменитое «Стояние на Угре», которое положило конец монголо-татарскому игу на Руси. Преподобный Тихон, хотя и был уже в преклонном возрасте к тому времени, несомненно, был свидетелем этих судьбоносных событий. Сама обитель, созданная его трудами, стала духовным оплотом православия на порубежных землях.
Духовный облик и иноческие подвиги.
Преподобный Тихон Медынский вошел в историю как великий подвижник молитвы и смирения. Он не был красноречивым проповедником в том смысле, в котором мы понимаем это слово сегодня, но его жизнь была самой яркой проповедью. Своим примером он учил монахов и мирян отречению от мирских страстей, любви к Богу и ближнему, терпению и кротости.
Современники отмечали его необыкновенную нестяжательность: он никогда не искал для себя никаких удобств, носил самую грубую и простую одежду, питался скудной пищей. Даже после того как вокруг него образовалась обитель, он оставался в душе тем же простым и смиренным отшельником, каким пришел в эти леса. Как истинный игумен, он был для братии не столько начальником, сколько отцом и наставником. Он управлял монастырем с любовью и строгостью, заботясь о духовном возрастании каждого инока.
Особое значение в его жизни имел непрестанный молитвенный подвиг. Он хранил в сердце Иисусову молитву, совершал долгие ночные бдения, часто уединялся в дупле того самого дуба, где провел первые годы своего пустынничества, для усиленной молитвы. Этот дуб стал своеобразной молитвенной кельей святого даже после того, как была построена обитель. Предание сохранило память о том, что старец часто удалялся в него для беседы с Богом в полной тишине и уединении.
Преподобный Тихон также был известен даром прозорливости и чудотворения. Многие люди приходили к нему за советом и помощью, и никто не уходил неутешенным. По его молитвам совершались исцеления от болезней, разрешались сложные жизненные ситуации. Как и его небесный покровитель святитель Тихон Амафунтский, он был милостив и сострадателен к людям, независимо от их сословной принадлежности. Князь и простой крестьянин — для него все были равны перед Богом.
Кончина и обретение мощей.
Преподобный Тихон Медынский достиг глубокой старости, проведя в подвигах более восьмидесяти лет. Предчувствуя приближение своей кончины, он принял великую схиму — высшую степень монашеского пострига, которая символизирует полное отмирание для мира и соединение с Богом. Это был последний шаг в его многотрудном восхождении к духовному совершенству.
Скончался преподобный Тихон 29 июня (по старому стилю 16 июня) 1492 года. В момент смерти на его лице застыло выражение глубокого мира и радости, что свидетельствовало о блаженной кончине праведника. Согласно его завещанию, тело было погребено рядом с основанным им Успенским храмом, в той самой обители, которую он создал своими трудами и молитвами. Место его погребения сразу же стало почитаться верующими, и многие стали приходить на его могилу для молитвенного поклонения.
Через несколько десятилетий после кончины святого, а именно в 1565 году, его святые мощи были обретены нетленными. Это событие стало поводом для официального общецерковного прославления подвижника. Мощи преподобного Тихона Медынского были торжественно перенесены в построенный уже каменный Успенский собор Тихоновой пустыни, где они и находились долгие столетия, привлекая множество паломников.
История Тихоновой пустыни после преставления святого.
Тихонова Успенская пустынь, основанная преподобным, имела долгую и сложную историю. Она неоднократно перестраивалась, расширялась и благоукрашалась. Особый расцвет обители пришелся на XVII-XVIII века, когда здесь возводились каменные храмы и кельи. Однако в 1918 году, после Октябрьской революции, монастырь был закрыт большевиками. Его святыни, включая мощи преподобного Тихона, были изъяты и переданы в музеи.
В советское время монастырские здания использовались под различные хозяйственные нужды, а сами мощи долгое время считались утраченными. Лишь в 1991 году, с началом возрождения церковной жизни в России, мощи преподобного Тихона Медынского были вновь обретены в запасниках краеведческого музея. На сегодняшний день они покоятся в восстановленной Тихоновой пустыни, куда снова стекаются верующие. В 2000 году преподобный Моисей Оптинский, скончавшийся в этот же день 29 июня, но уже в XIX веке, был прославлен вместе с другими Оптинскими старцами, а день 29 июня стал также днем памяти и этого святого. Так день 29 июня вместил в себя память сразу нескольких святых, но для Калужской земли он навсегда остался днем Тихона Медынского.
Иконография и почитание.
На иконах преподобный Тихон Медынский изображается в схимническом одеянии, что подчеркивает его высшую степень монашеского подвига. Очень часто его пишут перед иконами Спасителя и Богоматери, которые располагаются внутри огромного дупла — того самого дуба, который служил ему кельей в начале его пустыннической жизни. На заднем фоне иконы обычно изображается основанная им обитель — Тихонова пустынь. Этот иконографический тип очень узнаваем и красноречиво рассказывает о жизненном пути святого, от уединенного отшельничества до создания крупного духовного центра.
На Руси преподобного Тихона Медынского почитали как устроителя монашеской жизни и молитвенника за землю Русскую. Его молитвенное предстательство перед Богом считалось особо действенным. Ему молились об устроении монастырей, о помощи в иноческих подвигах, об укреплении веры. Также к нему обращались с просьбами о мире и благополучии, поскольку он еще при жизни примирил гневного князя с собой и показал пример христианской кротости.
В Калужской земле преподобный Тихон Медынский почитается как один из самых значимых небесных покровителей. Память его совершается 29 июня (по новому стилю). В этот день в Тихоновой пустыни проходят торжественные богослужения, собираются паломники со всей России, чтобы почтить память великого подвижника и приложиться к его святым мощам.
Значение подвига преподобного Тихона для русской духовности.
Жизнь преподобного Тихона Медынского имеет огромное значение для понимания русской святости. Он принадлежит к сонму тех преподобных, которые в эпоху собирания русских земель под властью Москвы основывали монастыри в глухих лесах и тем самым способствовали не только духовному, но и хозяйственному освоению этих территорий. Его пустынь стала не только местом молитвы, но и центром просвещения и культуры для окружающих поселений.
Подвиг безмолвия, избранный святым, — это особая форма служения Богу, которая демонстрирует, что для общения с Богом не нужно искать многолюдных собраний, а достаточно уединенной кельи, устремленной к небу души и горячей молитвы. Преподобный Тихон научил своим примером, что истинное счастье, которое означает его имя, находится не во внешних благах, а в глубине сердца, очищенного покаянием и любовью.
Таким образом, преподобный Тихон Медынский (Калужский) — это удивительная фигура в истории русского православия, подвижник, соединивший в своей жизни киевские духовные традиции с московским государственным строительством и калужским лесным безмолвием. Он стал для многих поколений русских людей примером необычайной силы духа, смирения и веры, которая способна творить чудеса и преображать не только отдельного человека, но и целые земли.
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