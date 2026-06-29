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Что можно и нельзя делать в день Тихона 29 июня, который называют Тихий

Узнали приметы и запреты на 29 июня, когда отмечают день Тихона.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 29 июня вспоминает святого Тихона. В народе празднуют Тихонов день. Однако существует еще одно название — Тихий. В названный день животные сидят в норах, птицы замолкают, а солнце движется медленнее.

Что нельзя делать 29 июня.

Не следует что-либо печь, так как можно лишиться достатка. Под запретом лень. А еще 29 июня не рекомендуется провоцировать конфликты и ссориться.

Что можно делать 29 июня.

По традиции, 29 июня молились святому, прося у него избавления от зубной боли. Вместе с тем также старались завершить все начатые ранее дела.

Согласно приметам, мелкий дождь предупреждает про несколько дождливых дней впереди. В том случае, если листья папоротника свернулись, то погода будет жаркой.

Кстати, синоптики сказали, что будет с погодой в Беларуси из-за красного уровня опасности и +39 градусов.

Тем временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений и на июль 2026 года.