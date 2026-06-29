В России предложили ввести ограничения на посещение батутов

В России следует ввести строгие возрастные ограничения на допуск детей на аттракционы. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил депутат Михаил Иванов.
«Государство обязано защитить маленьких граждан от этой опасности. Нужна четкая система возрастных и физических ограничений. Все аттракционы должны иметь обязательную возрастную маркировку: “0+”, “6+”, “12+” и “16+”, — сказал он.
Депутат подчеркнул, что особое внимание нужно уделить батутам и надувным горкам. Так как именно они дают больше всего травм, особенно у детей до 10 лет. Надувные батуты для детей младше 6 лет должны быть либо полностью запрещены, либо допускаться только при условии индивидуального сопровождения родителем или тренером, отметил Иванов.
360.ru рассказал, что для минимизации рисков посетителям парков аттракционов нужно обратить внимание на ряд моментов: наличие государственного регистрационного знака, правил пользования и информационной табличка с датой последней проверки.