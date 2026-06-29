В России предложили ввести ограничения на посещение батутов

Депутат подчеркнул, что особое внимание нужно уделить батутам и надувным горкам. Так как именно они дают больше всего травм, особенно у детей до 10 лет. Надувные батуты для детей младше 6 лет должны быть либо полностью запрещены, либо допускаться только при условии индивидуального сопровождения родителем или тренером, отметил Иванов.