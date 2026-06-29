Первый серийный беспилотник с отечественным ДВС внесли в реестр Минпромторга

«Геоскан 701» — беспилотная авиационная система повышенной производительности для длительной работы на больших и труднодоступных территориях. Дрон может находиться в воздухе до 10 часов и способен преодолевать маршруты до 1 тыс. км со скоростью 80−120 километров в час. Он выполняет съемку площадью до 250 квадратных километров за один вылет, поднимает полезную нагрузку массой до 3,5 кг и работает на высотах до 4,5 км. Благодаря устойчивости к температурам от минус 40 до плюс 40 градусов «Геоскан 701» можно эффективно применять в различных климатических условиях.