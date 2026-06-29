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Первый серийный беспилотник с отечественным ДВС внесли в реестр Минпромторга

Речь идет о БПЛА самолетного типа «Геоскан 701».

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Первый серийный беспилотник с отечественным двигателем внутреннего сгорания (ДВС) — БПЛА самолетного типа «Геоскан 701» — внесен в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Об этом ТАСС сообщили в ГК «Геоскан».

По результатам экспертизы на соответствие комплекса требованиям локализации на территории России «Геоскан 701» набрал 1 600 баллов. На июнь 2026 года это первый подобный серийный дрон с полностью отечественным двигателем внутреннего сгорания «Т-40», который внесен в реестр. Технические характеристики двигателя не уступают иностранным аналогам, подчеркнули в компании.

«Для “Геоскана” важно применять отечественные компоненты и интегрировать их в существующие продукты без снижения эксплуатационных характеристик. Для этого мы последовательно работаем с российскими разработчиками — от формирования требований до испытаний в составе опытных образцов. Кооперация с ТЭМЗ (Тюльганским электромеханическим заводом в Оренбургской области — прим. ТАСС) по созданию двигателя позволила повысить уровень локализации “Геоскана 701” без компромиссов по летно-техническим параметрам. В результате мы получили решение, готовое к дальнейшему масштабированию», — отметил генеральный директор «Геоскана» Алексей Юрецкий.

По словам главного конструктора ТЭМЗ Александра Колесникова, развитие БАС во многом связано с задачей локализации ключевых компонентов. Так, в 2023 году завод приступили к разработке авиационного четырехтактного двигателя для беспилотников. «Сотрудничество с “Геосканом” позволило выстроить эффективную кооперацию, ускорить разработку и испытания и в итоге создать конкурентоспособный двигатель внутреннего сгорания, ориентированный на серийное производство. Рассчитываем, что такие проекты будут способствовать переходу к массовому внедрению беспилотных технологий и укреплению позиций российских разработчиков на глобальном рынке», — добавил он.

«Геоскан 701» — беспилотная авиационная система повышенной производительности для длительной работы на больших и труднодоступных территориях. Дрон может находиться в воздухе до 10 часов и способен преодолевать маршруты до 1 тыс. км со скоростью 80−120 километров в час. Он выполняет съемку площадью до 250 квадратных километров за один вылет, поднимает полезную нагрузку массой до 3,5 кг и работает на высотах до 4,5 км. Благодаря устойчивости к температурам от минус 40 до плюс 40 градусов «Геоскан 701» можно эффективно применять в различных климатических условиях.

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