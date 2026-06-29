В полку прибыло: Дмитрий Бертман вернулся в «Геликон» с «Князем Игорем»

В 2011 году в Доме музыки Дмитрий Александрович поставил с геликоновцами оперу в концертном исполнении. Тогда же задумали открыть «Князем Игорем» сцену своего театра после реконструкции, которая состоялась в ноябре 2015 года. Но не сложилось. У Дмитрия Александровича Бертмана всегда очень осторожный отбор репертуара: он долго подходит к материалу, и постановка появляется только тогда, когда все слагаемые успеха совпадают.