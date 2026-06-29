Календарь на 29 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

С точки зрения астрологии день считается благоприятным для новых начинаний. Астрологи полагают, что это удачное время для продвижения своих идей: они могут найти поддержку у окружающих. При этом любые важные решения советуют принимать только после тщательного обдумывания, поскольку начатое в этот день дело способно привести как к успеху, так и к неудаче. Благоприятным считается и укрепление отношений с близкими.