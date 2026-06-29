Балицкий: Энергообъекты повреждены в Запорожской области при атаке ВСУ

В регионе повреждено электросетевое оборудование. Специалисты прямо сейчас оценивают масштаб разрушений.
«Работы по восстановлению в ночное время затруднены в связи с высокими рисками атак и начнутся сразу после стабилизации обстановки», — говорится в сообщении главы региона.
Над территорией до сих пор фиксируется большое количество беспилотников. Работает ПВО, добавил Балицкий.
Ранее губернатор сообщил, что в регионе произошли аварийные отключения света. Критическая инфраструктура находится в рабочем режиме.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.