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Балицкий: Энергообъекты повреждены в Запорожской области при атаке ВСУ

ВСУ нанесли удары по энергетическим объектам Запорожской области. Ремонтные бригады не могут приступить к восстановлению из-за сохраняющейся угрозы, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Источник: Life.ru

В регионе повреждено электросетевое оборудование. Специалисты прямо сейчас оценивают масштаб разрушений.

«Работы по восстановлению в ночное время затруднены в связи с высокими рисками атак и начнутся сразу после стабилизации обстановки», — говорится в сообщении главы региона.

Над территорией до сих пор фиксируется большое количество беспилотников. Работает ПВО, добавил Балицкий.

Ранее губернатор сообщил, что в регионе произошли аварийные отключения света. Критическая инфраструктура находится в рабочем режиме.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.