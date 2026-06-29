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Пилот погиб при крушении легкомоторного самолёта в Ленобласти

В Ленинградской области потерпел крушение легкомоторный борт. Пилот погиб. Подробности инцидента раскрыли в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Источник: Life.ru

Воздушное судно совершило аварийную посадку в Волосовском районе, неподалеку от аэродрома Сельцо. Информация о падении машины поступила в экстренные службы в 20:47, уточнили в региональном управлении МЧС.

Прокуратура инициировала проверку соблюдения правил безопасности полетов. На место выехал заместитель транспортного прокурора Денис Шилаков, чтобы лично осмотреть обстановку и зафиксировать обстоятельства случившегося.

В результате жесткого приземления погиб один человек. Источник в правоохранительных структурах сообщил РБК, что жертвой оказался пилот воздушного судна. Других пострадавших, по предварительным данным, нет.

Сейчас специалистам предстоит выяснить, что именно привело к катастрофе — техническая неисправность, ошибка в пилотировании или погодный фактор. Расследование продолжается.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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