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Канада обыграла ЮАР со счетом 1:0 и вышла в ⅛ на ЧМ-2026

Сборная Канады обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 1:0 Мяч забил полузащитник Стефен Эуштакиу на 90+2 минуте. Матч проходил на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США).

Сборная Канады обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 1:0 Мяч забил полузащитник Стефен Эуштакиу на 90+2 минуте. Матч проходил на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США).

Канада стала первым участником ⅛ финала. Она вышла на этот этап впервые в истории чемпионата мира. Следующий ее соперник определится в матче Нидерланды — Марокко.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Финал состоится 19 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Время первой».

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