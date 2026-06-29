Канада обыграла ЮАР со счетом 1:0 и вышла в ⅛ на ЧМ-2026

Канада стала первым участником ⅛ финала. Она вышла на этот этап впервые в истории чемпионата мира. Следующий ее соперник определится в матче Нидерланды — Марокко.
ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Финал состоится 19 июля.
Подробнее — в материале «Ъ» «Время первой».
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