Звёздный раскол: 5 млн Шону Пенну за любовь к Украине, а Болена и Уотерса травят из-за России

Один из самых ярких и, кажется, даже идейных противников России на Западе — актёр Шон Пенн. После начала спецоперации он посетил Украину уже больше 10 раз — это рекорд для американской богемы. Кстати, за подобные «заслуги» в России он удостоился членства в чёрном списке МИД РФ и теперь не сможет приехать к нам на заработки.