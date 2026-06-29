Кто из звёзд не прогнулся.
Дитера Болена отменяют за дружбу с Россией.
По данным телеграм-канала SHOT, концертный тур популярного композитора, продюсера и экс-солиста Modern Talking Дитера Болена в Эстонии находится под угрозой срыва из-за его поддержки России.
Оказалось, недавно певец разговаривал по телефону с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которому заявил, что российской угрозы «нет уже десятилетия». По его мнению, победа Украины была бы худшим сценарием в СВО, а жизнь в Германии у артиста вызывает серьёзные опасения.
Поднявшийся шум заставил Болена прогнуться — в итоге ему пришлось извиняться за свои слова. Впрочем, смена позиции совсем не гарантирует ему, что выступление состоится: в марте 2026 года отменился его концерт в Литве. Официальных комментариев от организаторов мероприятия не последовало, однако, похоже, дело всё в той же позиции бывшего «модерна».
Болен уже давно известен своей пророссийской позицией. Он неоднократно критиковал антироссийские санкции и политику Запада, называя ситуацию с экономикой Германии «идиотизмом», называл Россию и Германию «идеальной командой» из-за выгодного экономического сотрудничества и поставок дешёвых энергоресурсов, а кроме этого утверждал, что «у Украины нет шансов против России», и призывал к прекращению поставок оружия.
Роджер Уотерс: Лидер Pink Floyd стал изгоем на Западе.
С беспрецедентным прессингом с 2022 года сталкивается бывший лидер легендарной группы Pink Floyd басист Роджер Уотерс. Он один из немногих мировых звёзд, кто прямо и недвусмысленно поддерживает Россию ещё с 2014 года.
Тогда события Майдана он назвал незаконным переворотом, организованным США, а в 2022-м музыкант однозначно обвинил администрацию президента Джо Байдена в развязывании войны на Украине.
Недавно он рассказал, что его появление на российском телевидении вызвало критику: ему говорили, что теперь он «вообще нигде не сможет выступать». Уотерса на Западе называют «представителем западной контрэлиты», и все его высказывания воспринимаются крайне негативно.
В 2022 году польский Краков отменил концерты музыканта, а власти города объявили его персоной нон грата. В мае 2023 года отменились гастроли в Германии, а местная полиция в отношении Уотерса инициировала уголовное расследование. На Украине же музыкант попал в базу злополучного сайта «Миротворец», в котором режим Зеленского собирает досье на «врагов» страны.
В СМИ артиста публично называют «агентом Кремля» и «кирпичом в стене российской дезинформации», а что касается финансовых потерь, музыкант лишился спонсорских контрактов с крупными компаниями, в том числе American Express и Citibank.
Германия сломала Тиля Швайгера.
Страдает из-за поддержки России и знаменитый немецкий актёр и режиссёр Тиль Швайгер. Ещё в 2017 году во время одного из местных ток-шоу на вопрос ведущей, кого он поддерживает — Дональда Трампа или Владимира Путина, Швайгер, не колеблясь, ответил: «Однозначно Путина». Этого уже хватило, чтобы начать против него хейт в Сети.
Какое-то время актёр держался. Он заявлял, что немцам менталитет русских ближе, чем американцев, так как в США многое «поверхностно и напоминает скорее шоу», критиковал антироссийские санкции, утверждая, что от них выгоду получает только американская экономика, а Германии выгоднее иметь хорошие отношения с Москвой.
Похоже, что Тиля Швайгера в 2024 году всё же сломали. В ноябре после очередной волны критики в немецких СМИ из-за его визита в Белоруссию на съёмки рекламы артист заявил, что многие его слова «вырывались из контекста» и он «не поддерживал никаких политических или идеологических позиций».
После этого немецкие власти объявили, что, дескать, скандальные цитаты в поддержку России, приписываемые Швайгеру, оказались частью большой информационной войны, а не его реальной позицией.
Звёздные наёмники Украины.
Шон Пенн: Пять миллионов за селфи с ВСУ.
Один из самых ярких и, кажется, даже идейных противников России на Западе — актёр Шон Пенн. После начала спецоперации он посетил Украину уже больше 10 раз — это рекорд для американской богемы. Кстати, за подобные «заслуги» в России он удостоился членства в чёрном списке МИД РФ и теперь не сможет приехать к нам на заработки.
Пенн делал селфи с самыми лютыми боевиками, собирал донаты на вооружение для ВСУ, снимал восхваляющий Зеленского фильм, зачем-то подарил ему свой «Оскар» и даже набил себе тату на запястье в виде украинского трезубца.
В марте 2026 года он снова появился на Украине — в зоне боевых действий под Волчанскими Хуторами в компании фигуранта коррупционных дел Андрея Ермака. На эту поездку актёр даже променял вручение «Оскара».
Впрочем, такая демонстративная любовь к режиму Зеленского объясняется просто: Пенну за это хорошо платят. По данным американских СМИ, только за одну поездку он получал 5 млн долларов — деньги за эту любовь ко всему украинскому выплачивало злополучное Агентство по международному развитию США (USAID).
Кстати, у американских журналистов оказались данные по многим голливудским звёздам. Самой высокооплачиваемой гостьей Киева оказалась Анджелина Джоли: за поездки ей заплатили не менее 20 миллионов долларов. Немалая сумма досталась и её коллеге Орландо Блуму — восемь миллионов долларов. Также денежные средства за визиты получили друг Пенна Бен Стиллер (четыре миллиона) и Жан-Клод Ван Дамм — в размере 1,5 миллиона долларов.
Рейнольдс и Кунис: деньги на Киев.
Значительные суммы в поддержку Киева собирают Мила Кунис и Эштон Кутчер. Актриса, родившаяся на Украине, вместе с мужем организовала сбор средств через GoFundMe, и только за первый месяц работы собрали более 35 млн долларов.
Миллион долларов из личных средств выделили режиму Зеленского звезда «Дэдпула» и «Главного героя» Райан Рейнольдс и его супруга — актриса, продюсер и фотомодель Блейк Лайвли.
Средства от продажи реквизита из фильмов о Гарри Поттере перевёл Украине актёр, сыгравший главную роль в этой киноэпопее, Дэниел Рэдклифф. Через свой фонд миллион долларов выделил знаменитый американский режиссёр Стивен Спилберг. И даже культовая группа Metallica начиная с 2022 года активно собирала деньги и отправила миллион долларов в украинские «благотворительные организации».
А вот слывший актёром-интеллектуалом Морган Фримен стал сооснователем «Комитета по расследованию России», который расследовал дело о «вмешательстве России» в американские выборы. Позже он признался, что его попросили это сделать и щедро за это заплатили.
Всё ради уничтожения русских.
Активную поддержку Киеву оказывает лидер группы U2 Боно. Вместе с Шоном Пенном в 2025 году он привёл украинских военных на Каннский кинофестиваль. Обращаясь к ним, он сказал: «Мы должны вам доступ к свободе. Слава Украине!» — после чего зал устроил семиминутную овацию.
Британский певец Эд Ширан записал совместную песню с украинской группой «Антитела» (это те, кто пел про неприступную «крепость Бахмут») и перевёл все доходы от её монетизации на помощь Украине.
И, наконец, великий французский актёр Ален Делон за несколько месяцев до своей смерти в интервью Зеленскому заявил, что если бы он был моложе на 50 лет, то взял бы ружьё и пошёл «убивать русских».
* Запрещённые в России террористические организации.