Жара и дожди разделят Хабаровский край 29 июня

В Хабаровском крае понедельник будет контрастным: юг региона снова прогреется почти до жарких значений, а в центральных и прибрежных районах погода останется более сырой и прохладной. Местами день пройдёт с дождями, поэтому зонт лучше не убирать далеко.
В Хабаровске днём ожидается около +27… +28 градусов. Утро начнётся с облаков, но затем появится больше солнца, а серьёзных осадков в течение дня не прогнозируется.
В Комсомольске-на-Амуре будет заметно облачнее — примерно +21… +22 градуса. Дождь возможен уже ближе к середине дня, а затем осадки могут вернуться во второй половине дня и вечером.
В Бикине сохранится почти летняя жара: воздух прогреется до +28… +29 градусов. День пройдёт с солнцем и переменной облачностью, но к позднему вечеру возможны кратковременные осадки. В Вяземском, напротив, будет прохладнее — около +16… +18 градусов, временами пройдут дожди.
В Советской Гавани погода снова останется морской и неустойчивой. Днём ожидается около +16… +17 градусов, после коротких прояснений возможны дожди, а к вечеру станет пасмурнее.
В Николаевске-на-Амуре ночь и утро могут пройти с дождём, но днём осадки ослабнут. Воздух прогреется примерно до +17… +18 градусов. В Охотске день будет солнечнее и спокойнее, около +17… +18 градусов, без заметного ухудшения погоды.