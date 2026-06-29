В Калининграде зацвело дерево, которое является объектом культурно-исторического наследия

В Калининграде особенно ярко выделяется старейшая катальпа города на улице Льва Толстого, 3. Кроме того, дерево модно увидеть возле драмтеатра, на улице Закавказской, 19 и в Каштановом переулке, 9А — здесь растет молодое дерево, высаженное в 2017 году.