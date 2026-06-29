Bild: Украинские беженцы украли из квартиры в Германии мебель и сантехнику

Украинские беженцы украли из арендованной квартиры в Германии мебель и сантехнику, после чего вернулись на родину. Об этом случае рассказали в газете Bild.
Женщина по имени Натали Шелл в прошлом году сдала квартиру площадью 140 квадратных метров украинской семье с шестью детьми, так как сочувствовала их положению.
Спустя время немка обнаружила, что беженцы вынесли из дома всю мебель, включая плиту, духовку, унитаз, душ и умывальники, а также всю систему отопления.
Ущерб от действий украинцев жительница Германии оценивает более чем в 100 тысяч евро. После Шелл также узнала, что ее бывшие арендаторы на данный момент находятся на родине.
До этого министр по делам иммиграции Дании Мортен Бедсков сообщил, что украинцы призывного возраста больше не смогут получить убежище в стране, если у них нет освобождения от военной службы.
Ранее также стало известно, что в ирландском городе Корк местные власти начали процесс выселения украинских беженцев из местной гостиницы, где они проживали с 2022 года.