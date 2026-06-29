Суд взыскал 500 тысяч рублей с детсада в Советске за травму девочки

Суд в Советске взыскал с детского сада 500 тысяч рублей в пользу 5-летней девочки, которая получила тяжёлые травмы во время прогулки. Инцидент произошёл 13 августа 2025 года. Ребёнок отодвинул защитную решётку и упал с двухметровой высоты в техническое углубление цокольного этажа здания. В результате девочка получила черепно-мозговую травму, перелом…