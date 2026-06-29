Суд взыскал 500 тысяч рублей с детсада в Советске за травму девочки

Суд в Советске взыскал с детского сада 500 тысяч рублей в пользу 5-летней девочки, которая получила тяжёлые травмы во время прогулки. Инцидент произошёл 13 августа 2025 года.
Ребёнок отодвинул защитную решётку и упал с двухметровой высоты в техническое углубление цокольного этажа здания. В результате девочка получила черепно-мозговую травму, перелом лобной кости, ушиб головного мозга, перелом руки, множественные ссадины и кровоподтеки.
Истец указал, что травма стала следствием ненадлежащего исполнения обязанностей администрацией сада. Суд пришёл к выводу, что учреждение не обеспечило безопасные условия для воспитанников, и признал его ответственным за вред.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.